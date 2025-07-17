Экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ признал вину и оказывает содействие следствию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дело бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова будет рассмотрено в особом порядке в связи с признанием им вины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Одинцовского гарнизонного суда, где рассматривается дело.

"Напоминаю, что дело Шестерова рассматривается в особом порядке в связи с признанием им вины и оказанием содействия следствию", - заявил во время заседания судья Алексей Коростелев.

Обвиняемыми по делу также проходят директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и экс-замминистра обороны РФ Павел Попов. По версии обвинения, в 2022-2024 годах фигуранты внесли в документы ложные сведения о выполнении строительства в "Патриоте" и похитили свыше 25 млн рублей. В результате ущерб Минобороны РФ был оценен как особо крупный.

На имущество Ахмедова, Шестерова и Попова был наложен арест на общую сумму более 100 млн рублей, чтобы обеспечить взыскание штрафа, гражданский иск и другие имущественные требования. Ахмедов и Шестеров полностью признали свою вину и заключили сделки со следствием. Расследование уголовного дела в отношении Попова продолжается.