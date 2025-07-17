В Москве мошенники обманывают пенсионеров под видом службы защиты прав потребителей

В столичной прокуратуре напомнили, что "кодовое слово" - признак мошенничества, как и просьбы передать сбережения курьеру

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками службы защиты прав потребителей. Об этом предупредили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Новая "маска" телефонных мошенников - теперь они представляются "службой защиты прав потребителей", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, именно так был обманут 78-летний житель столицы. Ему позвонил псевдосотрудник этой "службы" и сообщил, что деньги пенсионера похищены, но их можно вернуть. Для этого якобы необходимо выполнять все указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения. "Аферист придумал легенду, о том, что сейчас на счета мужчины поступят деньги в качестве компенсации, их необходимо снять и передать курьерам. Несколько раз мужчина вместе с супругой ходили в банки, обналичивая различные суммы и передавая их криминальным посыльным, которые называли кодовое слово, придуманное пенсионером. Ущерб превышает 5 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

В столичной прокуратуре напомнили, что "кодовое слово" - признак мошенничества, как и просьбы передать сбережения курьеру. В таких ситуациях необходимо прекратить общение и положить трубку. "Остались сомнения - самостоятельно проверьте информацию, позвонив в тот орган или организацию, из которых якобы поступил звонок", - добавили в ведомстве.