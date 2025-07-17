В пресс-службе Росгвардии сообщили, что в схроне обнаружили, в частности, противотанковые мины, гранаты, дымовые шашки и взрыватели к ним

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии обнаружили в лесополосе в ДНР тайник с боеприпасами ВСУ, который принадлежал украинским диверсантам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Спецназ Росгвардии провел разведывательно-поисковое мероприятие в лесополосе в одном из районов Донецкой Народной Республики. По информации, полученной от военной контрразведки, противник мог оставить здесь тайник с боеприпасами для использования их в диверсионной деятельности. Схроны обнаружили сапер и кинолог со служебной собакой", - говорится в сообщении.

Убедившись в отсутствии ловушек, с соблюдением всех мер безопасности сапер извлек содержимое тайников. "Украинские националисты спрятали здесь противотанковые мины со снятыми взрывателями, гранаты, дымовые шашки и взрыватели к ним. Кроме того, рядом со взрывоопасными предметами был обнаружен ствол к пулемету Калашникова и более 700 патронов. Опасные находки переданы для дальнейшего уничтожения", - заключили в пресс-службе.