В министерстве, в частности, рекомендуют не давать личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МВД России советует проверять подозрительные сообщения в мессенджерах, в том числе от знакомых людей, чтобы обезопасить себя от мошенников.

"Если подозрительное сообщение пришло от знакомого человека, свяжитесь с ним другим способом и уточните детали лично. При получении сообщений с незнакомых номеров не переходите по ссылкам и не открывайте вложенные файлы", - сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В министерстве также рекомендуют не предоставлять личную или конфиденциальную информацию в ответ на сообщения с незнакомых номеров. "Если письмо пришло в виде официального уведомления мессенджера, следует проверить активные сеансы мессенджера (компьютеры, смартфоны родственников, рабочие устройства, старые гаджеты)", - советуют в МВД.

Кроме, того там рекомендуют закрыть все активные сеансы и настроить двухфакторную аутентификацию.