По столице и области объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Грозу и кратковременный дождь ожидают синоптики Гидрометцентра РФ в Москве и Подмосковье во второй половине дня.

"Ожидаются грозы и кратковременные дожди", - отмечают метеорологи в своем предупреждении.

По их данным, непогода вероятна в период с 12:00 до 21:00 мск. В связи с этим они объявили в столице и по области желтый уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

Ранее о прогнозируемых осадках сообщил и департамент транспорта Москвы. "Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, к вечеру возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее", - заметили в ведомстве. Здесь также призвали водителей к внимательности за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.