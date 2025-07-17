Мэр отметил, что сейчас на сайте проекта более 36 тыс. товаров столичных брендов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Проект "Сделано в Москве" помог столичным предпринимателям увеличить объемы выручки в первом полугодии 2025 года. Общая сумма дополнительных средств составила более 600 млн рублей, сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"За первое полугодие 2025 года московские бренды дополнительно увеличили свою выручку благодаря проекту "Сделано в Москве". Этот показатель превышает аналогичный период 2024-го в 4 раза", - написал он. Как отмечается в материалах к публикации, всего московские предприниматели дополнительно заработали более 600 млн рублей.

Мэр отметил, что сейчас на сайте проекта более 36 тыс. товаров столичных брендов - рост числа размещенных товаров составил 10 тыс. Особым спросом пользуются одежда, аксессуары и косметика. Число участников проекта выросло на 2 тыс. и превысило 7,5 тыс.

"Город приглашает местных производителей к бесплатному участию в отраслевых выставках и форумах. В частности, проект представил коллективный стенд на Московской неделе моды, Московском полумарафоне, Московской неделе интерьера и дизайна. В рамках проекта "Лето в Москве" открылись 12 арт-павильонов и "Зеленый маркет" на Болотной площади. По выходным до конца лета там проходит масштабное шоу "Дневник памяти", посвященное 80-летию Победы. Кроме того, часть выручки столичные бренды направят в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!" - добавил Собянин.