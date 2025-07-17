Жалобы ответчиков по делу "Южуралзолота" оставили без движения

Речь идет о жалобах в рамках разбирательства дела о передаче государству акций компании, принадлежавших Константину Струкову

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Жалобы ответчиков, а также их представителей, поступившие в Советский районный суд Челябинска в рамках разбирательства дела о передаче государству акций компании "Южуралзолото", принадлежавших Константину Струкову, оставлены без движения из-за допущенных при составлении недостатков. Это следует из информации, опубликованной в картотеке суда.

"Оставление жалобы (представления) без движения", - сказано в картотеке в отношении всех пяти зарегистрированных жалоб.

Отмечается, что авторы жалоб должны устранить недостатки в тексте до 11 августа.

Со ссылкой на картотеку суда сообщалось, что ранее судом были зарегистрированы частные жалобы ответчиков и их представителей. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому суть жалоб остается неизвестной. Стороны во время рассмотрения дела от комментариев отказывались.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Константину Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требует обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.