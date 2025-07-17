Разгерметизация цистерны с газом на автозаправке была оперативно локализована спасателями без последующего взрыва

ЦХИНВАЛ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев поручил провести проверки всех автозаправочных станций республики, после аварии на АЗС на северной окраине Цхинвала, где произошла утечка газа в результате разгерметизации газовой цистерны. Как сообщила пресс-служба президента закавказской республики, соответствующее поручение Гаглоев дал главе МЧС Ибрагиму Гассееву в ходе встречи.

Министр доложил главе государства о полной ликвидации аварии на автозаправочной станции и текущем состоянии безопасности в районе. По данным МЧС, разгерметизация цистерны с газом была оперативно локализована без последующего взрыва. Все экстренные службы своевременно отреагировали и предотвратили возможные последствия.

"Самое главное, нам удалось избежать человеческих жертв и взрыва цистерны, который мог привести к гораздо более серьезным последствиям. Необходимо проверить все функционирующие автозаправочные станции в республике, чтобы такая ситуация не повторилась", - сказал президент.

Гаглоев поблагодарил спасателей и всех задействованных специалистов за слаженную и оперативную работу, подчеркнув важность готовности к таким ситуациям и дальнейшее усиление мер безопасности.

Разгерметизация газовой цистерны произошла вечером в среду на автозаправочной станции на северной окраине Цхинвала. Правоохранительные органы оцепили район ЧП и отключили близлежащие микрорайоны от электроэнергии во избежание взрыва. Цистерна была полностью опустошена, после чего специалисты МЧС провели детальное обследование. По данным МВД республики, из-за утечки газа одна женщина была госпитализирована в республиканский медцентр. По информации медиков, в настоящее время ее жизни ничего не угрожает.