Мужчину отправили к месту военной службы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата) пробил колеса автомобиля, чтобы задержать уклониста в Дубовцах Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого областного ТЦК.

По данным ТЦК, сотрудники военкомата остановили автомобиль, в котором находился мужчина, для проверки документов. Выяснилось, что транспортным средством управлял подлежащий мобилизации уклонист, находящийся "в бегах" и объявленный ранее в розыск.

"Один из военнослужащих ТЦК, пытаясь не допустить повторного побега, применил меры предосторожности, а именно пробил колеса транспортного средства гражданина", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

После прохождения военно-врачебной комиссии задержанный был отправлен к месту военной службы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.