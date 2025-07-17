Режиссер умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РФ кинорежиссером Александром Миттой началось в четверг в малом зале Центрального дома литераторов в Москве.

К ЦДЛ приходят десятки поклонников и друзей, которые приносят цветы. Затем состоится кремация в закрытом для прессы формате.

Режиссер умер 14 июля на 93-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи со смертью выразили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а также общественные деятели и коллеги по цеху.