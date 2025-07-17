Врио губернатора Свердловской области заявил, что вопрос касается именно финансирования, технические решения и ресурсы имеются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил журналистам, что рассчитывает на получение федеральной поддержки на строительство новых станций метро в Екатеринбурге в будущем.

"Город растет, застраивается, хорошеет, но город компактный, <…> отсутствует возможность <…> развивать надземный транспорт - дороги расширять и еще что-то, и, конечно, метро по всем параметрам именно для Екатеринбурга смотрится. <…> Будет ли поддержка федеральная? Я думаю, что со временем будет. Сегодня есть главная задача, над которой работает вся страна, - решим ее и, я думаю, в будущем, возможно, будет реализация и таких крупных инфраструктурных проектов", - сказал он на пресс-конференции в рамках XV Уральского медиафорума.

Паслер отметил, что вопрос стоит именно в финансировании, технические решения и ресурсы имеются. "Безусловно, в Свердловской области достаточно потенциала, чтобы [метро] построить - люди, компании, это все есть, это все будет мобилизовано, найдено и реализовано", - уверен он.

Вопрос продолжения строительства метро в Екатеринбурге обсуждается более 10 лет. По сообщениям властей, проект не удается воплотить в жизнь из-за его стоимости. По состоянию на 2022 год стоимость строительства второй ветки метро оценивалась в 90 млрд рублей. Строительство второй ветки планировалось начать в 2024 году, но позднее разработка проекта была приостановлена.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году. Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять.