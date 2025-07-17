Отсрочку от армии могут начать выдавать еще не получившим диплом IT-специалистам

Они смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило выдавать отсрочку от несения срочной службы IТ-специалистам из аккредитованных IТ-компаний, которые закончили обучение, но еще не получили диплом на момент формирования списков. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

"Что предлагается: теперь IТ-специалисты из аккредитованных IТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию", - отметили в министерстве.

Также предлагается расширить перечень актуальных IТ-специальностей для получения отсрочки, добавив в него, в частности, магистратуру по направлениям "Радиофизика" и "Статистика", а также бакалавриат по направлению "Ядерная физика и технологии".