Детский омбудсмен поблагодарила Катар за помощь в процессе воссоединения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Еще 11 детей воссоединяются со своими родственниками на Украине при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при посредничестве Катара.

"Помогаем в воссоединении 11 детей из семи семей. Ситуации у всех разные: например, мальчик жил в России с мамой, но захотел переехать на Украину к отцу. За одной девочкой, которая проживала в России с папой, приехала мама. 13-летний мальчик после смерти бабушки захотел переехать к сестре. 13-летняя девочка жила у бабушки, на Украине ее ждет мама", - рассказала Львова-Белова журналистам.

Детский омбудсмен поблагодарила Катар за помощь в процессе воссоединения - в том числе, в логистике, транспортных и других расходах. "Также спасибо Международному Комитету Красного Креста, представителям профильных ведомств, правоохранительным органам, всем, кто помогал", - подчеркнула она. В четверг в посольстве Катара с детьми, их близкими и сопровождающими лицами встретились посол государства в России Ахмед бен Насер Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного Алексей Газарян.

При участии института уполномоченного с родственниками в России воссоединились 25 детей из 17 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах - 112 детей из 88 семей.