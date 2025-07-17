В перечень войдут еще несколько статей УК РФ

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Поправка предполагает, что основанием станет совершение преступлений еще по нескольким статьям УК РФ.

Предусматривается, что приобретенного гражданства будут в том числе лишать за убийство, групповое изнасилование, изнасилование с особой жестокостью, развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц. Кроме того, гражданства предлагается лишать за совершение преступлений в отношении детей. Среди таких преступлений можно выделить половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение детей к действиям сексуального характера.

Также основанием для лишения гражданства станет совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма.