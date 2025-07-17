ГД не разрешила лишать приобретенного гражданства жителей Донбасса и Новороссии

Это нововведение также затронет крымчан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку ко второму чтению законопроекта о расширении перечня оснований для лишения приобретенного российского гражданства. Поправка предусматривает, что жителей Крыма, Донбасса и Новороссии не будут лишать гражданства за совершение преступлений.

Согласно действующему законодательству, за совершение определенных преступлений лиц могут лишить приобретенного российского гражданства, если они получили его на основании федерального конституционного закона, международного договора РФ или приема в гражданство. Поправка предусматривает, что гражданства больше не будут лишать тех, кто приобрел его на основании законов и международных договоров.

Эти нововведения затронут жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали гражданами России в результате вхождения этих регионов в состав страны и принятия соответствующих конституционных законов.