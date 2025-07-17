Это обеспечит развитие туризма и увеличение числа рабочих мест, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Аквапарк вместимостью 1,8 тыс. человек открыли на Арабатской стрелке Херсонской области после восстановительных работ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Все аттракционы, дорожки и зоны отдыха приведены в порядок - убедился в этом лично. Одновременно здесь могут отдыхать до 1,8 тыс. человек. Для экономики округа - это рабочие места и развитие туризма. Для жителей и гостей - яркие впечатления и семейный досуг", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в аквапарк планирует организовать бесплатные поездки для детей по проекту "Единой России".