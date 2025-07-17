Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что они обусловлены обеспечением безопасности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отключения мобильного интернета в регионах России, в том числе находящихся вдалеке от линии боевого соприкосновения, оправданны, так как связаны с обеспечением безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на отключения мобильного интернета, в том числе в отдаленных регионах, к примеру, в Омске.

"Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом. Угроза существует, угроза очевидна", - сказал Песков.

Ранее в нескольких регионах начали ограничивать работу мобильного интернета. Так произошло в Удмуртии, Нижнем Новгороде, Саратове и других городах. Это связано с опасностью атак украинских беспилотников. При этом в части регионов подготовили специальные карты, в том числе офлайн, на которых указаны точки, где можно воспользоваться бесплатным вайфаем.