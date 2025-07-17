Основанием для лишения гражданства станет более 20 составов преступлений

Перечень расширится на 14 статей УК РФ, заявила руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ расширится на 14 статей УК РФ и более 20 составов преступлений. Об этом журналистам заявила руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя единогласное принятие соответствующего закона депутатами Госдумы.

"Всего законопроектом мы дополнительно включаем 14 статей и более 20 составов преступлений, которые будут влечь прекращение гражданства. Мы отстояли включение в основание прекращения гражданства наиболее опасные, тяжкие и страшные преступления: убийство, совершение любых насильственных действий в отношении детей, растление малолетних, изготовление детской порнографии. Это преступления, которые направлены против основы российской государственности: организация нелегальной миграции, все преступления экстремистской и террористической направленности", - сказала Яровая, которая является одним из авторов законопроекта.

Вице-спикер отметила, что прекращение приобретенного гражданства - это "государственная оценка тех действий и преступлений, которые совершены лицами, вступившими в гражданство, как несовместимых с интересами общества, как неисполнение обязательств, принятых на себя этими лицами, а также как прямое предательство граждан и государства". Депутат также подчеркнула, что в рамках решения миграционного вопроса все фракции Госдумы действуют " выверено и консолидировано". "Мы понимаем как нашу общую, стратегическую и наиглавнейшую задачу сбережения жизни и здоровья граждан России", - добавила она.

Яровая указала, что принятие закона является продолжением работы по противодействию нелегальной миграции. "Мы даем и серьезный сигнал, что те лица, которые хотели бы вступать в гражданство Российской Федерации, должны, безусловно, осознавать, что принесение присяги, принятие на себя обязательств означает неукоснительное соблюдение этих обязательств и подтверждение доверия, которое оказывается гражданами России и нашей страны", - заключила парламентарий.

Ранее в ходе пленарного заседания депутаты Госдумы приняли законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства во втором и третьем чтениях. Документ был внесен в палату парламента группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и руководителем межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикером Ириной Яровой.