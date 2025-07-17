Заслуженного деятеля искусств РФ не стало в ночь на 17 июля, отметил ТАСС оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Похороны заслуженного деятеля искусств РФ кинорежиссера, сценариста Юрия Кары, ушедшего из жизни в возрасте 70 лет, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище.

Об этом сообщил ТАСС оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин.

"Похороны режиссера пройдут на следующей неделе - либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22. Предварительно, они пройдут на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что режиссера не стало в ночь на 17 июля.