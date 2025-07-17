Тема спорта волнует жителей РФ, так как является эффективным социальным лифтом, сообщил директор департамента политических исследований центра Михаил Мамонов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (80%) гордятся спортивными достижениями и спортсменами страны. Такие данные опроса привел директор департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов.

Опрос проходил 15 июля среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 80 регионах страны.

"Сегодня порядка 75% россиян заявляют о том, что занимаются спортом. А порядка 80% россиян заявили о том, что они гордятся российским спортом и российскими спортсменами", - сказал Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Спортивный суверенитет России: спорт как мягкая сила". При этом 64% участников опроса назвали конкретного спортсмена, которым они гордятся, а 14% - представителей отдельных видов спорта. Чаще всего россияне называли достижения хоккеиста Александра Овечкина и результаты фигуристов.

Поводом для гордости являются и любые крупные мероприятия, проходившие в России. По словам социолога, жители РФ гордятся проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, называют успехи на крупных международных соревнованиях за последние 10-15 лет.

"Нам это важно. И как результат, сегодня в российском обществе присутствует запрос ожидания на снятие ограничений для участия россиян в международных мероприятиях, в том числе, конечно же, Олимпийских. Так считают 95% респондентов", - сказал Мамонов.

Он отметил, что спорт сейчас действительно стал некоторым элементом политики. 87% опрошенных считают отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях несправедливым, а 90% респондентов уверены, что в современных условиях принцип "спорт вне политики" не соблюдается.

По его словам, тема спорта волнует и откликается среди россиян, так как является одним из эффективных социальных лифтов. "То есть порядка 90% респондентов заявляют о том, что сегодня в России человек, занимающийся спортом, может преуспеть в этой сфере, добиться высокого положения вне зависимости от того, есть ли у него какие-то изначальные ресурсы", - пояснил Мамонов. Согласно опроса, 40% россиян интересуются новостями спорта.