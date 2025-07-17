Вице-премьер Дмитрий Чернышенко также отметил необходимость стандарта семейных блоков в общежитиях

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Единые стандарты для жизни студенческих семей в общежитиях вузов планирует разработать правительство РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Всероссийском фестивале студенческих семей в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

"Валентина Ивановна [Матвиенко] только что дала нам наказ. Мы его сейчас в виде поручения попросим, чтобы оно было формализовано, чтобы мы действительно могли нормировать, стандартизировать, что должно быть в университетах", - сказал он.

Вице-премьер также отметил необходимость ввести стандарт семейных блоков в общежитиях. По его словам, там должны быть отдельная кухня и комната матери и ребенка. Чернышенко позитивно отозвался об инициативе социального волонтерства в вузах, когда студенты могут сами помогать приглядывать за детьми.

Чернышенко подчеркнул, что нужно сделать нормирование этого "минимального стандарта" и закрепить его приказом правительства. Затем его планируется применять во всех вузах.