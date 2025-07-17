Закон вступит в силу 1 марта 2026 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о переносе на 1 марта 2026 года срока вступления в силу закона об административной ответственности за упоминание наркотических средств в литературе и искусстве без соответствующей маркировки.

Поправки приняты ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Подписанный президентом РФ в августе 2024 года закон об административной ответственности за упоминание наркотиков в литературе и искусстве без маркировки должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Принятыми поправками предлагается изменить этот срок на 1 марта 2026 года.

Закон входит в пакет инициатив, направленных на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Меняется редакция статьи, которая ранее подразумевала ответственность за их пропаганду в целом. Так, речь идет о распространении информации о наркотиках, психотропных веществах, растениях, содержащих наркотические средства, с нарушением установленных норм.

Штраф за нарушение маркировки произведений литературы и искусства, содержащих такую информацию, составит до 4 тыс. рублей для граждан, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц - до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 600 тыс. рублей.