На объекте 21 июля будут проводит плановые технические работы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение на мосту между Благовещенском и Хэйхэ (КНР) временно закроют из-за плановых технических работ 21 июля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Международный мост через реку Амур".

"21 июля с 8:00 (2:00 мск) до 14:00 (8:00 мск) проезд через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" будет временно недоступен для грузовиков и пассажиров", - сообщили в Telegram-канале.

По информации Росгранстроя, приостановка связана с проведением плановых технических работ.

Китайский город Хэйхэ расположен на правом берегу реки Амур напротив Благовещенска, с которым связан регулярным речным сообщением и автомобильным мостом.