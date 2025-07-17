Ветеринары перевезли коз из Бутово в спецкомплекс

В Комитете ветеринарии Москвы сообщили, что животные будут содержаться в специальном центре до выполнения их владельцем ветеринарных требований

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Коз, которые паслись в столичном районе Бутово, изъяли у владельца и перевезли в конно-спортивный комплекс. Об этом сообщили в Комитете ветеринарии Москвы.

"20 июня 2025 года Зюзинский районный суд, рассмотрев заявление судебного пристава-исполнителя, вынес решение об изъятии животных и помещение их во временный пункт содержания. "Бутовские козы" перевезены в КСК "Карамат" в Ступино, где есть все условия для содержания мелкого рогатого скота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что животные будут содержаться в специальном центре до выполнения их владельцем ветеринарных требований по содержанию сельскохозяйственных животных. Для этого ему необходимо установить ограждения территории домовладения, оборудовать животноводческое помещение, установить дезинфекционные коврики, своевременно проводить профилактическую дезинфекцию, а также обработку от грызунов и эктопаразитов животноводческих помещений и территории хозяйства, обеспечить обустройство площадки для хранения и обеззараживания навоза, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства.

В комитете напомнили, что владелец коз в течение длительного времени нарушал требования ветеринарных правил, допускал свободный выгул животных на территории района, что создавало неудобства для жителей и провоцировало опасность ДТП. 22 октября 2024 года суд обязал владельца провести надлежащие мероприятия для содержания коз, требования не были выполнены.

Как рассказали ТАСС в комитете, козы хорошо перенесли переезд, документы на перемещение были оформлены для 24 животных.