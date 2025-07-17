Фестиваль бардовской песни на Ставрополье посвятят 80-летию Победы

ПЯТИГОРСК, 17 июля. /ТАСС/. Фестиваль бардовской песни пройдет в городе Лермонтове на Ставрополье с 24 по 26 октября 2025 года. Его основной темой станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщила глава города Елена Кобзева.
"В октябре месяце планируем провести фестиваль бардовской песни. И на этот фестиваль приезжают к нам со всей страны", - сказала Кобзева в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".
По ее словам, мероприятие пройдет с 24 по 26 октября 2025 года.
"Тема будет в этом году 80-летие Победы. И в рамках фестиваля идет конкурсное испытание, то есть будут дипломанты фестиваля", - добавила Кобзева.