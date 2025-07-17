Речь идет о введении штрафа до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафа до 5 тыс. рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов.

Поправки приняты ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

Законопроект был внесен в октябре 2024 года группой депутатов и принят в первом чтении в январе текущего года. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Такое нарушение будет грозить гражданам штрафом от 3 до 5 тыс. рублей.

Изменения также вносятся в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов установлен штраф для граждан в размере от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тыс. рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тыс. рублей.

Новой статьей 13.52 (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) вводятся штрафы для владельцев VPN-сервисов за несоблюдения запрета предоставлять доступ к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен на территории РФ, а также за неисполнение установленного порядка взаимодействия с Роскомнадзором. Штрафы за такие нарушения составят от 50 до 80 тыс. рублей для граждан, от 80 до 150 тыс. рублей - для должностных лиц, от 200 до 500 тыс. рублей - для юрлиц. Повторные нарушения повлекут за собой штраф от 100 до 200 тыс. рублей, от 200 до 300 тыс. рублей, от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей соответственно.

Вводятся новые штрафы за передачу другому лицу абонентского номера, выделенного на основании договора об оказании услуг. Незаконная передача абонентского номера третьему лицу повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Также штраф предусмотрен за передачу данных для регистрации и входа в личные аккаунты. За передачу такой информации иному лицу предлагается установить штраф от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 50 до 100 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей, от 100 до 200 тыс. рублей - для юрлиц.

Непропуск машин с мигалкой

Изменения также вносятся в статью КоАП о непредоставлении преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. За непропуск автомобиля с нанесенными специальными цветографическими схемами, надписями, с включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом грозит штраф от 7 до 10 тыс. рублей или лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

Аналогичное наказание предусмотрено за непропуск автомобиля без нанесенных специальных цветографических схем, надписей, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства.