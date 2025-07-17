В ходе осмотра сотрудники Минэкологии выявили участок подтопления

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели выездные мероприятия в Красногорске, администрации которого объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В министерство поступили сведения о признаках подтопления земель сточными водами вблизи автомобильной дороги федерального значения М-9 "Балтия". В ходе осмотра сотрудниками Минэкологии был выявлен участок подтопления. Утечка, вероятно, происходит из коллекторов инженерных коммуникаций, проложенных в земле. В результате имеется риск попадания сточных вод в реку Брод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку участок подтопленных земель относится к категории "земли поселений", ответственность за состояние которых несет муниципалитет, администрации Красногорска объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. "Ей рекомендовано принять меры к устранению утечек из инженерных сетей", - уточнили в министерстве.

Ранее аналогичное предостережение в Красногорске было объявлено компании "Ново-Рижская застава", которое, являясь собственником очистных сооружений, допустило сброс сточных вод в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование.