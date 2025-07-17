В ГУ МЧС по региону сообщили, что сикситоксин может накапливаться в тканях моллюсков, рыб и морских млекопитающих

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Бурный рост микроводорослей Alexandrium tamarense, производящих нейропаралитический яд, продолжится в Авачинской губе Тихого океана до 31 июля включительно. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю в Telegram-канале.

"<…> в водах Авачинской губы от бухты Моховой до полуострова Завойко было зафиксировано интенсивное окрашивание воды в красный цвет. Наблюдается стремительный рост численности опасных микроводорослей Alexandrium tamarense в поверхностном слое воды. Данный вид микроводорослей является продуцентом сикситоксина - мощнейшего нейропаралитического яда. <…> Прогнозируется, что явление сохранится до 31 июля включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сикситоксин может накапливаться в тканях моллюсков, рыб и морских млекопитающих.

В ведомстве предупредили, что купание в Авачинской губе в этот период может быть опасным. Кроме того, нельзя употреблять в пищу морепродукты и рыбу, выловленную в зоне поражения.

Ранее министр ЧС в регионе Сергей Лебедев сообщил о двух смертельных случаях отравления нейротоксином в период цветения красных водорослей в 1973 году. Тогда пострадали 10 человек.

Наиболее сильные "красные приливы" были зафиксированы на Камчатке в 2020 году. Тогда ученые отмечали массовую гибель гидробионтов (организмов, живущих в воде, включая рыбу и моллюсков - прим. ТАСС). Серфингисты получили ожоги глаз после купания в акваториях.