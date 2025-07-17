Размер наказания составит до 2 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла поправки об увеличении до 2 тыс. рублей штрафа для родителей за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей.

Поправки приняты ко второму чтению законопроекта об усилении административного наказания за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики. Изменения коснутся статьи 5.35. Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сейчас за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей родителям и законным представителям несовершеннолетних грозит штраф от 100 до 500 рублей. Поправками предлагается увеличить его до размера от 500 рублей до 2 тыс. рублей.

Также новым положением дополняется статья 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Сейчас статья предусматривает штраф для граждан в размере до 2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до 15 суток также с конфискацией предмета административного правонарушения. За изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики гражданам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей с конфискацией.

Законом закрепляются в качестве возможного наказания для граждан в обоих случаях обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.