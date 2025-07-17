Татарстан попросил Минпросвещения сохранить часы родного языка в школах

С 1 сентября вступит в силу приказ министерства о сокращении часов, выделенных на этот предмет

КАЗАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Министерство образования и науки Татарстана обратилось к Министерству просвещения России с просьбой не сокращать часы родного языка в школах республики. Об этом во время заседания Госсовета Татарстана сообщил глава Минобразования региона Ильсур Хадиуллин.

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 года вступит в силу приказ Минпросвещения РФ от 9 октября 2024 г. №704, в котором в том числе говорится о сокращении часов предмета "Родной язык и литературное чтение на родном языке" в 1-м классе с двух часов до одного часа в неделю.

"Мы изучаем данное направление. Мы направили Министерству просвещения Российской Федерации письмо с просьбой о сохранении того учебного плана для национальных школ республики в целом. <...> Поэтому, не превышая общей максимальной нагрузки на детей, я думаю, мы найдем общий язык. Сегодня работа ведется в этом направлении с департаментом, с министерством по сохранению этого одного часа", - сказал он.