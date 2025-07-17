Председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" сообщил, что формирование статистики на разных уровнях власти необходимо для эффективной реализации форм поддержки молодых семей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Медийный контент о формах поддержки семьи необходимо распространять в РФ. Такое мнение в ходе пленарного заседания I Всероссийского фестиваля студенческих семей выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовия Артем Здунов.

"Нам нужна очень широкая медийная повестка. <...> Институт развития интернета (АНО "ИРИ") в прайм-тайм, в "Яндексе", в Telegram-каналах <...> размещает информацию, социальную рекламу про семью, какая должна быть семья, какие формы поддержки. Медиастудии университетов, пожалуйста, дайте нам этот контент. В этом году, не когда-то, а в этом году. <...> Мы должны чувствовать, что мы живем в стране, где семью уважают", - сказал он.

Он добавил, что формирование статистики на разных уровнях власти необходимо для эффективной реализации форм поддержки молодых семей. "И каждый руководитель предприятия должен знать, сколько у него [работников] фертильного возраста, [сколько детей у семьи] - один, два, три ребенка. <...> Работа должна идти в регионах. И губернаторы, так же как и ректоры, должны знать и статистику, и знать, как они получат результат", - добавил он.