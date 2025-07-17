В ГУ МЧС по региону сообщили, что воздух прогреется до 39 градусов

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с жарой продлено на территории Краснодарского края до 19 июля. Воздух прогреется до 39 градусов, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Во второй половине дня и вечером 18 июля и 19 июля в восточной и северной половинах Краснодарского края ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет 39 градусов", - говорится в сообщении.

Как сообщала ТАСС начальница отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова, температура воздуха в Краснодарском крае в ближайшие дни превысит климатическую норму на 3-4 градуса. По ее словам, температурный рекорд июля в регионе в 2025 году пока не побит, однако в ближайшие дни сохраняется вероятность достижения значений, зафиксированных в 2021 году, когда воздух прогрелся до 41 градуса.