В окружении бойца ММА Хизриева отрицают, что причиной нападения стали долги

Собеседник агентства утверждает, что сделка по покупке автомобиля была оплачена

МАХАЧКАЛА, 17 июля. /ТАСС/. Долги, связанные с покупкой автомобиля, не являются причиной нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале, сделка была оплачена, сообщили ТАСС в окружении бойца Хизриева.

"Как вы можете себе представить такое? Он ведь в ноябре прошлого года выиграл $1 млн, и машину он купил еще в декабре у москвича, соответственно, за оплату. Поэтому большая просьба не распространять фейковую, недостоверную информацию. Сам Имам (Тимур) - набожный человек, и ему довольно неприятно, что он якобы кому-то должен 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее МВД Дагестана сообщила, что причиной нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля.