В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что вода уходила в дренажную систему станции и убиралась сотрудниками мосметро

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Скопление воды в подземном переходе у станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) убрано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского метрополитена.

"В подуличном переходе наблюдалось незначительное поступление воды с городской территории из-за обильных осадков. Вода уходила в дренажную систему станции и убиралась сотрудниками мосметро. В настоящее время уборка завершена", - сказал собеседник агентства.

Он заверил, что станция "Рижская" Большой кольцевой линии работает в штатном режиме.

Во вторник, 15 июля, вестибюль данной станции был закрыт на вход и выход пассажиров более часа.