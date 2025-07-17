Оснований для лишения гражданства стало больше. У кого и за что его могут отнять

У кого и за что его могут отнять

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта "обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности". Он обратил внимание, что с принятием закона оснований для лишения приобретенного гражданства стало более 80.

ТАСС собрал главное о принятых изменениях