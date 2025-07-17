Оснований для лишения гражданства стало больше. У кого и за что его могут отнять

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства.
Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие законопроекта "обеспечит системный и целостный механизм оснований для прекращения гражданства Российской Федерации и защиту национальной безопасности". Он обратил внимание, что с принятием закона оснований для лишения приобретенного гражданства стало более 80.
ТАСС собрал главное о принятых изменениях
- Руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что перечень расширится на 14 статей УК РФ и более 20 составов преступлений. Она указала, что принятие закона является продолжением работы по противодействию нелегальной миграции.
- Наказание предлагается установить в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены против несовершеннолетних, причинили тяжкий вред или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.
- В перечень оснований предлагается добавить публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России, сотрудничество с иностранным государством против безопасности РФ, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.
- Основаниями для лишения приобретенного гражданства также станет совершение убийства, группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий, совершенных в отношении двух или более лиц.
- Одновременно с этим гражданства предлагается лишать за совершение преступлений против детей. Среди таких преступлений можно выделить половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение ребенка к действиям сексуального характера, а также понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
- Также основанием для лишения гражданства станет совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма. Вместе с тем, согласно принятым поправкам, лишение гражданства за преступления не будет касаться лиц, получивших российское гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали гражданами РФ после вхождения этих регионов в состав страны.