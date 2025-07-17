По словам Сергея Воронова, речь идет о несвоевременном оповещении, блокировании путей эвакуации и недостатке в подготовке людей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Несвоевременное сообщение о возгорании, блокирование путей эвакуации и недостаток подготовки людей являются основными причинами массовой гибели при пожарах. Об этом журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

"Если мы говорим о том, какие нарушения чаще приводят к негативным последствиям, <…> это - несвоевременное оповещение о пожаре. Второе - блокирование путей эвакуации. И третье - это, наверное, часто - недостаток в подготовке людей", - сказал он.

В качестве примера Воронов привел трагедию в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Там из-за частого срабатывания на момент возгорания была отключена пожарная сигнализация, а эвакуационные выходы были закрыты. Также зачастую люди плохо знают о том, как действовать при пожаре.

"Как ни парадоксально, наиболее часто гибель людей происходит из-за безалаберных действий либо хозяйствующего субъекта, либо тех лиц, которые находятся на объекте", - подытожил представитель МЧС.