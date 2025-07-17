Закон может начать действовать с 1 января

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии, может заработать уже с 1 января 2026 года, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко ("Единая Россия"), которая выступила одним из авторов документа.

Ранее группа депутатов разных фракций внесла в Госдуму соответствующий законопроект.

"Планируем принять этот закон в осеннюю сессию Госдумы, и тогда он начнет действовать с 1 января следующего года", - пояснила Абрамченко в своем телеграм-канале.

Согласно законопроекту школьники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего. Перечень таких профессий определят власти региона.

По словам Абрамченко, речь, в частности, может идти о профессиях слесаря, сварщика, крановщика, бурильщика, автомеханика, швеи, повара, парикмахера, кондитера и делопроизводителя.