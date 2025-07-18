Как вернуть деньги за переплату по ЖКХ

Иногда счета за коммунальные услуги оказываются еще выше привычных. Может, к примеру, выясниться, что заплатить за воду или свет в этом месяце нужно больше, чем в прошлые. Разбираемся, как получить перерасчет в управляющей компании или МФЦ, чтобы вернуть переплату за ЖКУ, и когда может понадобиться обращение в суд

Какие услуги подлежат перерасчету

Перерасчет может быть произведен по следующим видам коммунальных услуг:

электроснабжение;

отопление;

водоснабжение;

газоснабжение;

канализация;

вывоз твердых бытовых отходов.

Однако размер платежа может быть как снижен, так и увеличен. Если собственник действительно оплатил лишнее, средства не возвращаются, а идут в зачет будущих начислений. Если же он недоплатил, разница также будет отражена в следующей квитанции, но уже в пользу поставщика коммунальных услуг.

Если возникает недоплата, поставщик коммунальных услуг, УК или ТСЖ, так же, как и жильцы, вправе инициировать перерасчет. Скажем, если выявлено несанкционированное подключение к сетям без приборов учета, нарушителю придется устранить проблему, после чего он обязан будет компенсировать поставщику услуг недостаток стоимости.

Почему возникает переплата по ЖКХ

Переплата за услуги возможна по следующим причинам:

Перебои в предоставлении услуг. Скажем, отключения света или воды могли быть из-за ремонта. Подобные случаи управляющая компания обычно подтверждает документально, и пользователь освобождается от оплаты услуг, которые фактически не предоставлялись. Есть установленные предельные сроки допустимых отключений. Так, подача газа может прерываться не больше чем на 4 часа в месяц, а отопление — не дольше 24 часов за тот же период.

Некачественные услуги. Коммунальные услуги должны соответствовать требованиям, установленным нормативными актами: постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 29.08.2024) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", санитарными нормами и условиями договора. Так, температура горячей воды должна находиться в диапазоне от 60 до 75 °С. За воду, которая холоднее 40 °С, можно платить по тарифу на холодную воду, даже если она льется из "горячего" крана. Чтобы сделать замеры, нужно вызвать специалиста от УК или ТСЖ.

Продолжительное отсутствие жильцов. Если собственник отсутствует более пяти дней, он имеет право на перерасчет. Но отсутствие нужно подтвердить. Для этого подойдут билеты на транспорт, командировочное удостоверение или справка о санаторно-курортном лечении.

Неисправные приборы учета. Как жильцы, так и сами поставщики могут инициировать перерасчет, если есть вероятность, что счетчики выдают неверные показания.

Изменение количества проживающих. Если есть документальное подтверждение, что число жильцов уменьшилось (скажем, кто-то переехал).

Отсутствие индивидуальных приборов учета. Если у жильца нет индивидуальных счетчиков, то расчет производится на основании нормативов или среднемесячных объемов потребления за прошлый год. А перерасчет проводится только после ежегодной корректировки.

Оформление льгот. В случае получения пенсии, инвалидности или других оснований для скидок на ЖКУ плата может быть снижена, а начисления — пересчитаны.

Как действовать при переплате по коммунальным платежам

Чтобы добиться перерасчета, нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающую организацию или в МФЦ. Удобнее всего направить обращение через портал ГИС ЖКХ.

В заявлении понадобится указать причину возникновения переплаты и приложить к нему подтверждающие документы: билеты с датами поездки, свидетельство о смерти жильца, право на льготу и т.д. Все материалы можно подать лично или выслать заказным письмом.

Если в квартире нет индивидуальных счетчиков, перерасчет делают только в случае, когда их установка технически невозможна. Для подтверждения таких препятствий потребуется акт обследования помещения.

Согласно пункту 6 статьи 157 Жилищного кодекса РФ, при ошибке управляющей компании в расчетах она обязана произвести перерасчет, а после выплатить плательщику штраф в размере 50% от излишне начисленной суммы. Компенсация может быть выплачена непосредственно или учтена при будущих расчетах.

Если пользователь коммунальных услуг не передавал показания счетчиков, начисления за первые три месяца производятся по средним значениям за последние месяцы, а начиная с четвертого — по нормативам. Перерасчет делается сразу после получения актуальных данных.

Вариант перерасчета

Представим, что жилец квартиры без установленных счетчиков уехал в отпуск с 28 июля по 12 августа. Чтобы подтвердить поездку, он предоставил билеты и бронь гостиницы, а также акт о невозможности установки приборов учета.

В этом случае перерасчет, скажем, за воду и газ будет произведен за период с 29 июля по 11 августа, поскольку даты выезда и возвращения не включаются.

Перерасчет за вывоз мусора можно запросить отдельно. Поставщик услуг будет основываться на специальной формуле, в которой учитывается площадь квартиры, количество зарегистрированных жильцов, норматив накопления мусора на одного человека и число временно отсутствующих жильцов.

По информации Роспотребнадзора, заявление на перерасчет следует подать либо до отъезда, но не ранее чем за шесть месяцев, либо в течение 30 дней после возвращения.

Когда дело может дойти до суда

Если УК месяц игнорирует обращение или отказывает в перерасчете, несмотря на предоставленные документы, нужно подать жалобу в жилищную инспекцию. При отсутствии результата и здесь пора обращаться в суд.

В суде можно также требовать возмещения морального ущерба и компенсации судебных расходов. По данным портала ДОМ.РФ, срок исковой давности в делах о перерасчете платы за ЖКУ составляет три года.

Если переплата за коммунальные услуги документально подтверждена, УК или ТСЖ обязаны откорректировать начисления.