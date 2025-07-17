В отношении Полозова может быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ, в связи с чем его и объявили в розыск, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Следствие просит Гагаринский суд Москвы заочно арестовать адвоката Николая Полозова (внесен в реестр иноагентов) по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство в отношении Полозова Николая Николаевича. Следствие просит о его заочном аресте по обвинению по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической ненависти)", - сообщили в суде.

4 июля стало известно, что адвокат находится в розыске. В правоохранительных органах ранее ТАСС сообщили, что в отношении Полозова может быть возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ, в связи с чем его и объявили в розыск.

Минюст РФ внес адвоката Николая Полозова в реестр иностранных агентов 20 декабря 2024 года. В ведомстве отметили, что он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ.

Полозов представлял интересы Pussy Riot, Надежды Савченко и других. Предварительно, проживает на Украине.