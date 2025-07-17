Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки об уголовном наказании за организацию деятельности по передаче абонентских номеров иным лицам в корыстных целях или в целях совершения преступления. Как работает новый закон, кто может попасть под новые требования, какие есть ограничения для бизнеса и чего категорически не следует делать ИП и руководителям юридических лиц в отношении родственников — в материале ТАСС

Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о введении наказания до пяти лет лишения свободы за незаконное осуществление следственных действий на территории России, их текст опубликован в думской электронной базе. Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статей 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ).

По словам директора Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Владимира Никишина, затруднение использования номеров, не привязанных к реальному пользователю, должно лишить телефонных мошенников их основного инструмента. Параллельно законодатель намеревается пресечь практику массовой неконтролируемой регистрации сим-карт на юрлиц с последующей их передачей неопределенному кругу лиц.

В рамках текущей законодательной инициативы данным законопроектом предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью. "Ее суть заключается в установлении административной ответственности за нарушения правил пользования абонентскими номерами подвижной радиотелефонной связи. Закон направлен на борьбу с "серыми" сим-картами", — поясняет эксперт.

Никишин говорит, что в первой части статьи предлагается установить запрет абоненту — физическому лицу или лицу, пользующемуся номером, оформленным на юрлицо, ИП, например сотруднику компании, незаконно передавать этот абонентский номер другому лицу. "Речь идет о ситуациях, когда сим-карта фактически переходит к новому неидентифицированному пользователю на постоянной основе или за вознаграждение. За такие действия грозит существенный штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей", — указывает юрист.

Также эксперт отметил, что это касается любого номера, независимо от того, на кого он изначально оформлен, если им пользуется физическое лицо, нарушившее запрет на передачу.

Рекомендации для бизнеса

По словам Никишина, для бизнеса статья устанавливает ответственность по двум ключевым направлениям. Первое — это запрет на неконтролируемое предоставление доступа. "Юрлица и ИП не вправе давать возможность пользоваться своими корпоративными номерами связи лицам, не состоящим с ними в трудовых или гражданско-правовых отношениях, например неофициальным сотрудникам, родственникам, партнерам", — рекомендует юрист.

Вторым направлением, как говорит Никишин, станет обязанность по предоставлению информации: юрлица и ИП обязаны своевременно и в полном объеме предоставлять оператору связи актуальные сведения о всех пользователях, использующих их корпоративные номера, как того требуют правила оказания услуг связи. "Неисполнение этой обязанности также является правонарушением. Нарушение любого из этих пунктов влечет крупные штрафы: для ИП — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей", — указывает собеседник ТАСС.

Разумное исключение

При этом эксперт уточняет, что законодатель прямо оговорил: безвозмездная и кратковременная передача своего номера другому лицу исключительно для личных целей не является нарушением. "Например, дать позвонить в экстренной ситуации или для разового уточнения информации. Это разумное исключение, отделяющее бытовые ситуации от системных злоупотреблений и попыток уйти от идентификации", — подчеркивает юрист.

Но, по его словам, статья не делает исключений по признаку родства. Формулировка "иному лицу" в законопроекте охватывают любых лиц, включая супруга, детей, родителей, братьев, сестер и так далее. "Однако примечание к статье прямо предусматривает исключение: "Не является административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача <...> абонентского номера <...> иному лицу для получения таким лицом услуг связи в личных целях", — указывает Никишин.

Таким образом формируются три ключевых признака, которые исключают наказание за передачу телефона. "Следовательно, передача телефона на время прогулки жене, ребенку или родителю, чтобы они могли при необходимости позвонить вам или другим близким, не будет подпадать под действие данной нормы в случае принятия закона", — говорит эксперт.

Однако, как отмечает юрист, если человек систематически дает свой номер родственнику для постоянного использования, то это может быть расценено как нарушение. "Например, у него нет своего телефона или номера, он использует ваш номер как основной для связи с работой, в бизнесе, в переговорах", — поясняет Никишин.

Категорический запрет

ИП и руководителям юрлиц, по его словам, категорически не следует оформлять корпоративные номера абонентской связи на себя, а потом выдавать их родственникам, не работающим в фирме. Также нельзя включать родственников в списки пользователей корпоративных номеров, если они не являются сотрудниками или официально привлеченными по ГПД лицами, и позволять родственникам пользоваться такими номерами даже "иногда по работе", если они не оформлены, а также нужно помнить о необходимости вовремя обновлять у оператора сведения о пользователях корпоративных номеров. "Если ваш родственник-сотрудник уволился, а его номер теперь использует другой — данные у оператора должны быть актуальны", — отмечает он.

Никишин говорит, что этот закон бьет по "серым" схемам, которые используются для обхода идентификации абонента. Бытовые, разовые, безвозмездные и кратковременные случаи не наказуемы. "Главное — не превращать это в постоянную практику "общего номера" для родственника. Если родственнику нужен свой телефон, целесообразно оформить ему отдельный договор с оператором", — советует эксперт.

В то же время юрист обращает внимание на то, что закон пока что не прошел все стадии законотворческой процедуры и может быть не принят. "Тем не менее Институт информационной и медиабезопасности МГЮА в целях исключения рисков настоятельно рекомендует не передавать свои номера телефонов или сим-карты на постоянное пользование иным лицам", — заключил Никишин.

Мила Степанян