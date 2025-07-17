Глава СК подчеркнул, что следователь - это очень сложная и трудная профессия

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин вручил 145 выпускникам Московской академии Следственного комитета дипломы о высшем образовании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В этом году диплом о высшем образовании получили 145 выпускников, 52 из них окончили обучение с отличием, двум выпускницам вручены памятные золотые медали за отличное окончание образовательной организации. Многие курсанты добились значительных успехов в научной, общественной и спортивной жизни", - говорится в сообщении.

Глава СК отметил, что следователь - это очень сложная и трудная профессия. "И в этой профессии требуются не только знания, но и умение найти психологический контакт с участниками уголовного процесса". Он также подчеркнул, что в период обучения курсанты академии были волонтерами и оказывали помощь ветеранам и участникам СВО, стремясь быть полезными и вносить свою лепту в восстановление законности и справедливости.