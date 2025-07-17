Мероприятие пройдет 26 и 27 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Фестиваль колокольного искусства "Звоны над Свирью", который пройдет в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре в Ленинградской области 26 и 27 июля, соберет звонарей из разных регионов России, а также из Белоруссии. Программу события организаторы представили на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Фестиваль колокольного искусства "Звоны над Свирью" проходит в рамках крупного проекта - Всероссийского фестиваля православных певческих традиций и колокольного звона "Истоки", - рассказал худрук фестиваля протоиерей Димитрий Кулигин. - Фестиваль к седьмому своему сезону стал одним из крупнейших колокольных мероприятий. В этом году у нас соберутся звонари не только из России, но и присоединятся звонари из Республики Беларусь".

Творческий директор фестиваля Маргарита Чувикина отметила, что "Звоны над Свирью" становятся масштабнее с каждым годом. Так, на предстоящий фестиваль приедут около 40 звонарей из Витебска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Петрозаводска, Екатеринбурга, Сортавалы, Пскова и других городов. "Надеемся, что это не предел, что мы будем и дальше объединять и собирать участников с разных концов России и из-за рубежа по возможности", - добавила она.

"Колокольный фестиваль - это само по себе замечательное явление. Оно, кстати, довольно свободное для исполнителей в плане формы, потому что богослужебные звоны требуют, конечно, строгого канона, но именно на фестивалях [звонари] могут раскрыть в полной мере свои творческие и художественные способности", - отметил на пресс-конференции старший звонарь Московского Данилова монастыря, руководитель Даниловского колокольного центра иеродиакон Роман Огрызков. На фестивале колокольные звоны будут совершаться на Преображенской колокольне и Троицкой звоннице монастыря.

Целью этого проекта является возрождение и популяризация истоков православной музыкальной культуры, в первую очередь древнерусского пения, колокольного звона и каллиграфии. На фестиваль в Александро-Свирском монастыре специально привезут две передвижных звонницы, на которых участники проведут мастер-классы по колокольному звону для гостей и паломников. Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль "Звоны над Свирью" - это совместный проект Санкт-Петербургской и Тихвинской епархий РПЦ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

О монастыре

Cвято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь находится в Лодейнопольском районе Ленинградской области, в 260 км от Санкт-Петербурга. Обитель основана святым преподобным Александром Свирским в конце ХV столетия. Монастырский ансамбль сложился в XVI - XVII веках и состоит из двух самостоятельных частей - Троицкой и Преображенской, в нем два соборных храма. В Преображенском, в приделе Александра Свирского, хранится главная святыня монастыря - мощи преподобного.