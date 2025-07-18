Что делать, если банкомат "съел" карту

Вы вставляете карту в устройство, набираете пин-код, совершаете операцию — а потом банкомат отказывается возвращать карту. Лучше всего в этом случае унять эмоции и действовать эффективно

Почему банкомат забрал карту

Причин, по которым устройство не возвращает карточку, может быть несколько. Условно они делятся на три группы: неисправность карты, технические сбои самого банкомата и ошибки со стороны клиента.

Карта может быть повреждена, стерта или размагничена. Иногда банковские терминалы не отдают пластик с истекшим сроком действия. Также устройство может задержать уже заблокированную карту — к примеру, украденную, если владелец подал заявление о блокировке. В ряде случаев инициатором блокировки выступает банк, если зафиксирует нетипичную активность или сомнительные транзакции.

Если клиент оформил запрет на получение кредитов и после этого активировал кредитку, банкомат может ее заблокировать и не вернуть.

Устройство прячет карточку, если пользователь не извлекает ее после завершения операции в течение установленного времени — обычно это около 45 секунд. Или если трижды подряд введен неправильный пин-код.

Если на дисплее появилось сообщение о задержке, банкомат обычно печатает чек с кодом — он понадобится при обращении за возвратом. После этого устройство переходит к обслуживанию следующего клиента.

Прежде чем использовать банковский терминал, необходимо убедиться, что он не зависает, не показывает искаженное изображение и вообще работает, то есть у него корректно отображается приветствие на экране. Подозрение должны вызвать и непривычные звуки внутри него.

Если интерфейс устройства отличается от стандартного приветствия и настораживает, перед тем как воспользоваться им, лучше нажать кнопку "отмена" или "завершить операцию" и вернуться к начальному меню. Если это не удается, лучше воспользоваться другим банкоматом.

Что делать?

Для начала нажать кнопку "отмена". Иногда это помогает, особенно если сбой был кратковременным и устройство продолжает работать. Достаточно одного короткого нажатия — удерживать кнопку или нажимать ее многократно бесполезно, если банкомат действительно завис. Если в течение 10–15 минут карточка не вернулась, имеет смысл временно ее заблокировать.

Если терминал находится вне офиса банка — на улице или в ТЦ, — первым делом надо найти его номер. Если тот стерт, зафиксировать точный адрес. Затем на корпусе устройства, на сайте или в приложении банка найти контактный телефон и сообщить о ситуации, указав номер или местоположение банкомата.

Обычно карты, оставшиеся внутри, перемещаются в защищенный отсек. Поэтому ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться открыть банкомат, отключить его от сети или перевернуть. Такие действия ситуацию не исправят, но приведут к дополнительным последствиям. Устройство можно повредить — тогда банк потребует компенсацию. А если действия квалифицируют как умышленную порчу имущества или хулиганство, возможна даже уголовная ответственность.

Если банкомат в банке

Если банкомат "зажевал" карту непосредственно в отделении банка, есть возможность немедленно написать заявление: быть может, удастся сразу открыть терминал. Однако чаще всего даже там требуется дожидаться плановой инкассации, что может занять от одного до нескольких дней. В местах с высокой проходимостью инкассация проходит примерно раз в неделю, а в удаленных — раз в две недели.

Независимо от местоположения банкомата пластик лучше всего сразу заблокировать и заказать перевыпуск — особенно если он выпущен тем же банком, чей банкомат его и "съел". А средства, оказавшиеся на неподконтрольной карте, разумно обезопасить.

Деньги перед блокировкой нужно перевести на другой счет через мобильное приложение или снять наличные в отделении банка по паспорту. Иначе владелец средств не сможет распоряжаться ими до восстановления карты. В некоторых банках при блокировке вводится ограничение на доступ к средствам и на привязанном счете, так что даже кассовое обслуживание по счету может быть приостановлено. Поэтому так важно соблюдать последовательность: сначала обеспечить доступ к собственным средствам, а после блокировать карту.

Когда карту вернут?

Сроки возврата зависят от причины, по которой пользователь карточки лишился. При незначительном сбое системы она может вернуться через несколько минут. В случае истечения срока действия ее не вернут вообще — понадобится перевыпуск, который может занимать до двух недель.

Если терминал принадлежит другому банку, то после плановой инкассации карту сначала направят организации — владельцу устройства и только затем в банк, где она была выпущена. Поскольку участвуют сразу две структуры, процесс может затянуться.

По правилам некоторых банков вообще невозможно вернуть карту, задержанную банкоматом. Независимо от причины изъятия их уничтожают, а клиентам выпускают новые.

В ожидании получения новой карточки управлять средствами можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении.

Что делать, чтобы банкомат не забрал карту

По возможности лучше использовать устройства, установленные в отделениях банка. Хотя это не дает полной гарантии, такие банкоматы обычно обслуживаются чаще и находятся под постоянным контролем. Снимать или вносить средства лучше всего в рабочее время — при появлении проблем можно сразу обратиться к сотрудникам.

Банкомат, расположенный в любом месте, не стоит использовать, если он работает нестабильно или что-то в нем вызывает сомнения.

Необходимо следить за состоянием самой карты: не пользоваться треснувшей или погнутой, перевыпускать по истечении срока действия. У некоторых карт Visa и Mastercard, выданных российскими банками, срок продлен и может не совпадать с датой, указанной на самой карте, — необходимо ориентироваться на условия банка.

Стоя у банкомата, не нужно отвлекаться. При появлении таймера на экране необходимо вовремя извлечь карту. Особенно внимательным надо быть при вводе пин-кода. При попытке ввести его неправильно третий раз карта будет заблокирована банкоматом.

Однако самый надежный способ избежать таких случаев — вовсе не вставлять карту в банкомат. Сегодня большинство операций можно выполнить, приложив ее к бесконтактному считывателю. Вставлять карту нужно только при изменении настроек или смене пин-кода. А вот для снятия или внесения наличных и проверки баланса достаточно бесконтактного доступа.

Другие меры безопасности

МВД России рекомендует хранить на карте только сумму, необходимую для повседневных трат. А остальные средства держать на сберегательном счете или депозите: доступ к ним получить сложнее, а сами деньги застрахованы государством.

Также специалисты советуют устанавливать лимиты на снятие и оплату, чтобы в случае мошенничества злоумышленники не смогли похитить крупную сумму. Push-уведомления помогут вовремя отреагировать на подозрительные действия.

Для автоплатежей — скажем, по ЖКУ или подпискам — целесообразно завести отдельную карту или даже счет и пополнять их ровно на необходимую сумму. Так можно обезопасить остальные средства и лучше контролировать траты.

Еще правоохранительные органы рекомендуют использовать виртуальные карты. Их можно создавать под конкретную цель и на ограниченный срок. Даже если данные окажутся скомпрометированы, основная карта и деньги останутся в безопасности.

Если банкомат задержал карту, важно сохранять спокойствие и действовать по инструкции: попытаться вернуть ее через интерфейс устройства, при необходимости — обратиться в банк и оперативно заблокировать. Чтобы минимизировать риски, нужно пользоваться надежными банкоматами, следить за состоянием карты и по возможности переходить на бесконтактные операции.