Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обсуждаются варианты трудоустройства выпускников программы

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Перед властями Подмосковья стоит задача обучить ветеранов специальной военной операции (СВО) управленческим и отраслевым компетенциям. Таким мнением поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Как сказал президент, люди, которые рискуют собой, защищают нашу Родину, - это сложившиеся личности, которые могут успешно выполнять задачи любого уровня сложности в разных сферах. Наша задача - обучить управленческим и отраслевым компетенциям, которых недоставало для старта новой карьеры на гражданке, а также поддержать и направить на начальном этапе", - рассказал Воробьев по случаю вручения дипломов ветеранам СВО по программе профессиональной переподготовки МГИМО.

Он отметил, что в настоящее время обсуждаются варианты трудоустройства выпускников программы. Власти Подмосковья постараются учесть и выполнить все пожелания бойцов, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Обучение ветеранов СВО проходило с 19 мая по 17 июля, преподавателями стали 30 действующих руководителей органов власти и практикующих экспертов отрасли. Программа реализуется Государственным фондом "Защитники Отечества", Министерством иностранных дел России, Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК), МГИМО и Советом молодых дипломатов МИД РФ. В число нынешних выпускников вошли семь жителей Московской области.