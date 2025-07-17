В Липецкой области три ветхих храма спасут за 38 млн рублей

Средства на консервацию аварийных зданий выделены в рамках федеральной программы "Развитие культуры", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

ЛИПЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Липецкой области направили 38 млн рублей на консервацию трех аварийных храмов региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

Средства выделены в рамках федеральной программы "Развитие культуры". Работы проведут на Покровском храме в селе Пиково Чаплыгинского района, Спасском храме в селе Круглое Лев-Толстовского района и Покровской церкви в селе Сафоново Добринского района. Все объекты планируется законсервировать до 26 августа 2026 года.

"Сохранение исторического наследия - одна из ключевых задач для нашего региона. Благодаря федеральной поддержке мы продолжаем спасать уникальные храмы, которые являются не только духовными центрами, но и важной частью культурного ландшафта Липецкой области", - сказал Артамонов.

Параллельно в области продолжаются работы на четырех храмах, включенных в программу в 2024 году. Их завершение перенесено на июнь 2026 года. Всего с начала реализации программы в регионе законсервированы 18 объектов.

Заявки на участие в подпрограмме принимаются только для объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности или собственности религиозных организаций.