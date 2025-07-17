По словам члена Совета Ольги Демичевой, поводом стали недавние случаи завоза опасных инфекций, в том числе вспышка менингококковой инфекции

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по правам человека планирует обсудить вопрос обязательной вакцинации трудовых мигрантов, желающих работать на территории России. По словам члена СПЧ Ольги Демичевой, поводом стали недавние случаи завоза опасных инфекций, в том числе вспышка менингококковой инфекции.

"Я думаю, что вопрос безопасности, связанный с предотвращением таких вспышек, должен сводиться и к вакцинации населения нашей страны, и к обязательной вакцинации тех, кто хочет работать на территории нашей страны. Чтобы эти люди не являлись источниками завозных инфекций. Вот обо всем этом нужно подумать. И мы обязательно сделаем этот вопрос одной из тем для обсуждения в Совете по правам человека", - заявила Демичева, слова которой приводит пресс-служба СПЧ.

Она напомнила, что недавно в России произошла вспышка менингита, которая, по предварительным данным, была завезена трудовыми мигрантами. "Менингит - заболевание очень опасное. И нужно понимать, когда болезнь можно было бы предотвратить, а она случилась, это становится особенно важным вопросом", - подчеркнула Демичева.

По ее словам, в России уже налажен цикл производства отечественной вакцины от менингита, которая, как ожидается, поступит в широкое обращение к 2027 году.