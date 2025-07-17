Свыше 21 тыс. детей отдохнули в лагерях Марий Эл в первой половине календарного лета

Глава республики Юрий Зайцев заявил, что больше половины из отдохнувших - несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации

ЙОШКАР-ОЛА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 21 тыс. детей отдохнули с начала лета в лагерях на территории Марий Эл, причем больше половины из них - это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Половина лета позади, и уже более 21 тыс. детей отдохнули в лагерях, среди них - свыше 13,5 тыс. ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 1 тыс. 258 детей из семей участников СВО", - сказал Зайцев. Он напомнил, что всего в регионе работают 207 организаций детского отдыха, где запланировано оздоровить более 25 тыс. школьников.

"Чтобы ребятам было комфортно, развиваем инфраструктуру детского отдыха", - продолжил глава республики. В частности, в рамках программы "Восстановление и развитие до 2030 года" в лагере "Радужный" установили два новых корпуса, что позволило принять еще 500 детей. "Также здесь благоустроена территория, построена уличная сцена и зона отдыха, на эти цели направлено 113,8 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов", - заметил Зайцев.

Кроме того, проинформировал он, пошел капремонт медпункта в центре им. Володи Дубинина, Дворца спорта для детей и юношества "Олимп". "Впереди - еще больше изменений: республика прошла отбор в Минпросвещения РФ, и в 2026-2028 годах будут построены два новых корпуса, отремонтированы три пищеблока, два медицинских блока и досуговые помещения", - пояснил глава региона.