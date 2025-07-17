В Минздраве добавили, что состав лекарственного препарата, форма и обращение медицинского работника к фармацевтическому работнику на бумажном носителе оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Врачи уже имеют возможность оформлять рецептурные бланки с помощью печатающих устройств, в случае нарушения порядка оформления должно быть обеспечено своевременное переоформление бланка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

Ранее издание RT сообщило, что депутат Госдумы Антон Ткачев направил письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с предложением обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за плохого почерка. Как он отметил, многие фармацевты и пациенты не разбирают почерк врачей, что приводит к отказу в продаже лекарства, задержкам в лечении или к выдаче неверного препарата.

"Вопрос, поднимаемый в запросе, урегулирован: приказом Минздрава России от 24.11.2021 № 1094н, предусмотрена возможность оформления лекарственных препаратов на рецептурных бланках с использованием печатающих устройств", - говорится в сообщении.

Там добавили, что состав лекарственного препарата, лекарственная форма и обращение медицинского работника к фармацевтическому работнику об отпуске лекарственного препарата на бумажном носителе оформляются на латинском или русском языке в родительном падеже. Также рецепт может быть оформлен в форме электронного документа, заполняемого на русском языке.

"Медицинский работник, оформивший рецепт с нарушением настоящего порядка, или руководитель медицинской организации, обеспечивают своевременное переоформление требуемого для пациента рецепта", - уточнили в пресс-службе.