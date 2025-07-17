Такая инициатива логично дополняет уже принятые меры поддержки, отметил председатель партии "Единая Россия"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" готовит к внесению в Госдуму законопроект о бесплатном проезде участников специальной военной операции к месту прохождения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета.

"Готовятся к внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы", - сказал он.

По словам Медведева, эти инициативы логично дополняют уже принятые меры поддержки, включая предоставление дополнительных отпусков членам семей раненых бойцов.