Путин поручил создать на портале госуслуг раздел "Россия - страна возможностей"

Доклад российский лидер ждет до 1 декабря

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на портале госуслуг раздел "Россия - страна возможностей" с проектами этой организации. Такое поручение приводится на сайте Кремля.

"Обеспечить создание в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" раздела "Россия - страна возможностей", предполагающего размещение материалов проектов и программ, реализуемых автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей", а также регистрацию граждан в качестве участников таких проектов и программ", - говорится в одном из пунктов перечня.

Поручение дано правительству РФ совместно с РСВ. Доклад Путин ждет до 1 декабря.